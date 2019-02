De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kunstijsbaan in Hoornse bos

de Terschellingernieuws

Met een vorstperiode in het vooruitzicht en een bijna helemaal droogstaande ijsbaan bedacht Maarten Buren, voorzitter van ijsclub Willem Barendsz, een creatief plan in een poging om deze winter toch nog schaatsplezier te beleven in het Hoornse bos.

Na overleg met Staatsbosbeheer, de Gemeente Terschelling en het Wetterskip kreeg de ijsclub vorige week vrijdag groen licht om middels een diepboring te proberen water in de ijsbaan te pompen, waarna een groep techneuten zaterdagochtend direct aan de slag ging.