Op maandag 16 oktober werd het startsein gegeven voor de twaalfde editie van ‘Kunst in de kerk’ in Midsland. Er was grote belangstelling voor de opening van de expositie, die dit jaar het thema ‘Explosie’ draagt. Explosie in kleur, beeld, vorm, natuur, beweging, woorden en muziek. Peter van Riessen opende traditiegetrouw, in hoedanigheid van ‘de burgemeester van Midsland’, officieel Kunst in de kerk 2017 door het kerkhek te openen voor belangstellenden.