Sinds afgelopen maandagmiddag is de jaarlijkse expositie ‘Kunst in de Kerk’ te bewonderen in de kerk van Midsland. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er geen kunst meer tentoongesteld aan het plafond en in de nisjes, maar uitsluitend op panelen en een tweetal tableaus. Het gedicht van ‘Eiland-dichter’ Ina Schroders-Zeeders heeft een prominente plaats gekregen in de toegangshal.