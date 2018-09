De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kunst in de jachthaven

de Terschellingernieuws



Beeldend kunstenaar Joost Zwanenburg uit Amsterdam heeft, in overleg met havenmeester Tjebbe van Weeren, de westelijke muur van het havenkantoor beschilderd met een viertal afbeeldingen van vogels. Tjebbe van Weeren is erg blij dat het aangezicht van het kantoorgebouw – dat in de havenvisie als ‘saai’ werd bestempeld – nu is voorzien van een mooie muurschildering. “Joost heeft een prachtig stuk werk afgeleverd. De reacties zijn lovend”, aldus Van Weeren