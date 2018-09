De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Koeien aan de wandel

Een achttal koeien van Gerard Cupido, die in het weiland stonden ten oosten van Kaap Hoorn, zagen afgelopen zaterdagmiddag kans om een ‘rondje om’ te gaan door het Hoornse bos. Uiteindelijk belandden de dames in de ijsbaan waar zij zich te goed deden aan het daar aanwezige groen. Aangezien Gerard met AVV meedeed aan het veteranentoernooi in Midsland, ging vader Piet ‘gewapend’ met een emmer voerkorrels naar het bos. Hij lokte zo de koeien mee terug naar hun eigen land.