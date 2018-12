De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > KNRM station paal 8 wint IMRF-Award

Vorige week donderdagavond namen schipper Henk Spanjer en bemanningslid Gert Haarsma van het Terschellinger KNRM station paal 8 in Horten (Noorwegen) de award voor ‘Outstanding Team Contribution to a Maritime SAR operation’ in ontvangst uit handen van directeur Theresa Crossley. Het Terschellinger reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij verdiende deze award vanwege een tweetal reddingsacties onder extreem barre omstandigheden.