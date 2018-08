De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > KNRM showt materiaal aan publiek

de Terschellingernieuws



Vorige week woensdagavond lieten de leden van de plaatselijke afdeling van de KNRM op het strand ter hoogte van paal 7 ten overstaan van honderden toeschouwers zien over wat voor materiaal zij beschikken en wat ze daar allemaal mee kunnen doen. Dit keer was de SAR-helikopter niet aanwezig, maar er bleef genoeg spektakel over om van te genieten. Zo werd de Frans Hogewind tot twee keer toe gelanceerd, werd de Arie Visser behendig door de branding gestuurd en werd met de snelle rubberboot een reddingsactie nagebootst.