KNRM ontvangt leerlingen CBS Vossersschool

Regelmatig organiseren de leerkrachten van de ds.Vossersschool een praktijkmiddag waarbij de kinderen kennismaken met bepaalde beroepen. Vorig jaar werd onder andere een bezoek gebracht aan een fietsenmaker en werden de keukens van verschillende restaurants bezocht. Dit schooljaar stond de eerste praktijkmiddag in het teken van de KNRM. In de onderbouw kwamen Marco Smit en Sjoerd Vriend op bezoek en de bovenbouw ging op de fiets richting het boothuis bij paal 8. Daar stonden Jan Willem Buren, Peter van de Linden en Robert Terpstra klaar en gingen de leerlingen in drie groepen uiteen.