Kleurrijke theatervoorstelling ‘Superhelden’

Op zondag 5 februari speelden de kinderen van de Barrevoet Jeugdopleiding de voorstelling ‘Superhelden’ in muziekcafé De Vijfpoort in Formerum.

De afgelopen maanden hebben de veertien spelers hard gewerkt om samen een mooi verhaal te maken en het met elkaar in te studeren. Het resultaat was een wervelende kleurrijke voorstelling, waar het publiek met volle teugen van kon genieten. Er werd met veel overtuiging gedanst, gespeeld, verteld en geïmproviseerd.