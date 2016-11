De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > berenloop > Kleintje Berenloop wordt serieuze wedstrijd

deTerschellingerberenloop, nieuws

Kleintje Berenloop, een hardloopwedstrijd van 5 of 10 kilometer door de bossen en duinen bij West-Terschelling op de zaterdagochtend voor de ‘echte’ Berenloop, wordt steeds meer een serieuze wedstrijd. Afgelopen zaterdag stonden er maar liefst 1.000 deelnemers aan de start: 400 op de 5km en 600 op de 10km. Voor de vier overall winnaars waren er niet alleen bloemen en bekers, maar ook een grote knuffelbeer. Voor de overige deelnemers was er als aandenken een speciale Kleintje Berenloop-medaille.