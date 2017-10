De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Klaas Bijlsma, ‘meester Bijlsma’, neemt afscheid van ’t Schylger Jouw

Klaas Bijlsma (66) neemt na veertig jaar lesgeven op ’t Schylger Jouw afscheid van het onderwijs om te genieten van een welverdiend pensioen. Afgelopen donderdag 12 oktober werd er een afscheidsreceptie voor hem georganiseerd. “Dat was geweldig”, vertelt Klaas. “Ik werd opgewacht op de haven waar alle leerlingen op het muurtje zaten en ik kreeg van iedereen een hand. Met het gezin mochten we een rondje meevaren met de reddingboot Brandaris en daarna gingen we naar Loods. Daar spraken collega’s me toe en liepen er gaandeweg steeds meer collega’s, oud-collega’s en bekenden binnen, hartstikke leuk. Ik heb ook ontzettend veel bloemen en cadeaus gekregen, ongelooflijk.”