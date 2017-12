De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kerstwandeltocht: veel afwisseling en gezelligheid

Het is inmiddels een heuse traditie op Tweede Kerstdag: de Kerstwandeltocht door de bossen en duinen van West-Terschelling. Dit jaar werd deze wandeltocht voor de zestiende keer georganiseerd. Er waren iets minder deelnemers dan vorig jaar, hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan de weersvoorspelling van buien en harde wind. Toch viel de opkomst met ruim 650 deelnemers niet tegen, en dat gold ook voor het weer: het bleef droog en de zon liet zich regelmatig zien. En aangezien de route vrijwel volledig door het bos voerde, hadden de wandelaars nauwelijks last van de wind.