Ken Ho uit Hongkong wil Aasters leren

Je woont in Hongkong en interesseert je voor het Aasters. Het lijkt een ongebruikelijke en onwaarschijnlijke combinatie, maar voor de 23-jarige Ken Ho uit Hongkong is het de gewoonste zaak van de wereld. Afgelopen maandag en dinsdag bracht hij samen met zijn vriend Dyami Millarson (22) uit Leeuwarden een bezoek aan Terschelling om meer te weten te komen over het eiland en de taal van de inwoners.