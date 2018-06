De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Kaatsen

Franek Bikowski en Frank Schaafsma waren afgelopen zondag de sterkste tijdens de jaarlijkse Keurslagerij Schaafsma straatkaatspartij, die werd gehouden in de Torenstraat op West. Er werd gespeeld in één poule, waarbij iedereen een keer tegen elkaar speelde. In de laatste partij speelden Franek en Frank met z`n tweeën tegen het drie-mans partuur Bas Postma, Jacob Bergsma en Fred Fiege.