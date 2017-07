De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kaartverkoop Oerol breekt record

Met het dansfeest ‘Dansen bij Eb’ op het Groene Strand werd afgelopen zondagavond het Oerol-festival afgesloten. De zonsondergang om 22.09 uur bepaalde het eindmoment van de 36e editie van Oerol, die een stormachtige voorbereiding kende. Diverse voorstellingen gingen zonder generale repetitie of try-out van start. Algemeen directeur Marelie van Rongen kijkt tevreden terug. Het was een prachtige editie van het Oerolfestival, waarbij traditie en vernieuwing nauw verbonden waren met elkaar. Er was een perfecte mix van oud-Oerolgangers en nieuw publiek die samen een positieve sfeer creëerden.”