Jubileumbundel Cirkel 88 gepresenteerd

Het Terschellinger dichterscollectief Cirkel 88 bestaat dertig jaar. Ter gelegenheid daarvan is een bundel samengesteld getiteld ‘Eilandspiegel’, met daarin gedichten van de elf huidige leden: Marry Harkema, Tineke van der Heide, Nel Swart, Marianne Hart, Liesbeth Hillen, Annemieke Lublink, Els-Maria Korswagen, Jolanda Gooiker, Tineke ten Boer, Claudia Bierman-Hutter en Ina Schroders-Zeeders. De bundel is in eigen beheer uitgegeven, mede mogelijk gemaakt door de Rabo-clubactie. Deze actie leverde de Cirkel veel stemmen op, en daardoor een mooi bedrag. Foto: Studio Hart en Kamstra