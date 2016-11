De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Jubilerende vereniging opent clubhuis

Deze maand bestaat de Terschellinger Strandzeilvereniging 25 jaar. Ook werden tijdens het afgelopen weekend de Nederlandse kampioenschappen op Terschelling gehouden. Al met al een uitstekend moment om het nieuwe clubhuis officieel in gebruik te nemen. Onder grote belangstelling verrichtte burgemeester Bert Wassink de openingshandeling. Hij streek de rode vlag en hees de clubvlag in top. Afgelopen zomer werd begonnen met de bouw van het energieneutrale en zelfvoorzienende clubhuis in West aan Zee. De ruim honderd leden hebben samen het geld bijeen gebracht voor het houten gebouw. Ook hielpen veel leden onder leiding van Hans Blanken mee bij de bouw van de houten blokhut.