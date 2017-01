deTerschellingerjubileum, KNRM, nieuws

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie die zaterdag 7 januari werd georganiseerd in het KNRM reddingstation Paal 8 te West aan Zee, reikte burgemeester Bert Wassink, in zijn functie van voorzitter van de plaatselijke commissie van de KNRM, oorkondes uit aan een drietal vrijwilligers: Peter van de Linde, Cor Bakker en Wyb Mier. De vierde jubilaris, schipper Jan van Rees, was wegens werkzaamheden afwezig.