Op donderdag 12 januari 2017 waren Jolle en Willy de Jong zestig jaar getrouwd. Alle kinderen en kleinkinderen kwamen op bezoek en traditiegetrouw bracht ook de burgemeester een bezoekje aan het bruidspaar. Ter ere van hun zestigjarig huwelijk zijn Jolle en Willy met de hele familie uit eten geweest bij Bornholm. Aansluitend was er een groot feest in De Richel. “Het was grandioos”, vertelt Jolle. “Van de kinderen kregen we een prachtig cadeau: ze hadden een fotograaf geregeld die een reportage heeft gemaakt van de hele avond.”