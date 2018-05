De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Johnny Nieboer ‘Master of the Chefs’



Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerden Erik Brunekreef en Sandra van de Putte van café De Zomer op West een competitie waarbij de klanten bepalen wie van ‘gastkoks’ de titel ‘Master of the Chefs’ krijgt toebedeeld. Johnny Nieboer, kok bij restaurant ‘Loods’ aan de Willem Barentszkade, prolongeerde de titel en mocht daarom afgelopen zaterdag de ‘Koperen keukenbel’ en een fles champagnebier in ontvangst nemen.