Het is altijd weer een prachtig gezicht: de Jeugdberenloop op zondagochtend voorafgaand aan de hele en halve marathon. Zo ook zondagochtend, toen ruim 200 kinderen van start gingen voor één, twee of drie rondes door West-Terschelling, voorafgegaan door een motoragent. Voordat er werd gestart, konden de kinderen meedoen aan een warming up. Na afloop ontvingen ze een medaille en een fraai loopshirt en natuurlijk heel veel applaus van het publiek, onder wie veel trotse ouders en opa’s en oma’s.