Jarige Berenloop steunt Local Heroes

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Berenloop heeft de orga- nisatie dit jaar een goed doel uitgekozen: Local Heroes, een stichting die projecten ondersteunt in Afrika. Hierbij is de keuze gevallen op het Winners Highschool-project in Keringet in Kenia. De verbindende factor tussen de Berenloop en Local Heroes is huisarts Menno Swier uit Landerum. Een van de oprichters van Local Heroes, oud-politicus en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer, zal, voordat hij het startschot lost van de halve marathon, een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen.