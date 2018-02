De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Jan Ybema wint sigaarmeetwedstrijd

de Terschellinger

Afgelopen vrijdagavond werd weer een van de ‘spannendste wedstrijden van het jaar’ gehouden in bar ‘de Schotse 4’ in Midsland. Zeventien heren en één dame waren aanwezig om mee te doen aan de strijd om de kortste peuk. Uiteindelijk spitste de strijd zich toe tussen de twee brandweercommandanten van West en Oost, Jan Ybema en Jan Smit (Olie). Waarschijnlijk kwamen zij in de finale dankzij hun vuurvaste vingers en koelbloedigheid. De strijd werd beslist in het voordeel van Jan Ybema, zodat de ‘de Paal’ voor de tweede keer in zijn bestaan om de West gaat. Foto: Peter van Riessen