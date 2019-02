De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Interieur Spar West vernieuwd

de Terschellingernieuws

Foto: Siska Douma

Met het doorknippen van een rood-wit lint opende Piet Kaspers vorige week woensdagochtend de ‘hernieuwde’ supermarkt van Peter Berghuis in de Boomstraat op West. In een tijdsbestek van nog geen twee weken is het interieur van de Spar-supermarkt geheel vernieuwd. “De stellingen en de indeling van de winkel zijn beide volledig nieuw”, vertelt Peter Berghuis daags na de opening. “De routing van de artikelen is eveneens veranderd waardoor min of meer een hele nieuwe winkel is ontstaan.”