de Terschellingersport

Afgelopen vrijdagavond vond in Hotel Schylge een voorlichtingsavond plaats over de Natuurgolfbaan op Terschelling. Op deze avond werd door de stichting in samenwerking met de golfclub uitleg gegeven over de vergevorderde plannen van deze unieke natuurgolfbaan in het bosgebied bij West Terschelling. De golfclub bevindt zich momenteel in de fase van financiering van dit project, waarvoor leden, bedrijven en particulieren worden uitgenodigd.