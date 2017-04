De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > duurzaamheid > Infoavond ‘Energiedak Werkhaven’

duurzaamheid, energie, gemeente, nieuws

Onder grote belangstelling werd op woensdagavond 29 maart een informatieavond gehouden over de plannen om een energiedak bij de werkhaven te realiseren. Het publiek, dat voor een groot deel uit omwonenden bestond, zag duidelijk weinig heil in de plannen. “Wij zijn niet tegen het realiseren van groene energievoorzieningen, maar doe het niet op deze plek”, was een duidelijk statement uit de zaal.