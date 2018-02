De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > IJskoorts slaat toe

de Terschellingernieuws

Bij het ter perse gaan van de krant van deze week was nog niet bekend of de schaatsliefhebbers op Terschelling aan hun trekken zouden komen. De dikte van het ijs was nog niet groot genoeg om de banen vrij te geven. Aan de baancommissarissen van de drie plaatselijke ijsclubs zal het niet liggen. Er is met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat alles om de ijsbanen heen in opperste staat van paraatheid verkeert.