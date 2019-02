De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > IJsbaan in Hoornse bos is er klaar voor

nieuws

In de krant van vorige week werd de proef vermeld met een diepboring in het Hoornse bos in een poging om het waterpeil in de ijsbaan van IJsclub Willem Barendsz op een zodanig niveau te krijgen dat er bij eventuele vorst geschaatst zou kunnen worden. “Wat ons betreft is het experiment geslaagd, laat de vorst maar komen”, zegt initiatiefnemer en voorzitter van de ijsclub Maarten Buren. “Om tot het gewenste resultaat te komen zijn er met deze waterdiepte niet veel nachten vorst nodig.”