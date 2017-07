De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Huurders willen collectieve moestuin

Woningcorporatie De Veste organiseerde vorige week donderdag ‘de Dag van het Buurtgeluk’. Tijdens die dag konden huurders bij wijkconsulenten hun ideeën en initiatieven die een blijvende bijdrage aan de leefbaarheid in hun woonwijk leveren, bespreken. Zo dienden een viertal huurders aan het Abt Folkertspad in Hoorn een idee in voor een gezamenlijke, kleinschalige moestuin.