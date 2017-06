De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > HT-Race 2017 zwaarder dan verwacht

Dirk de Boer en zijn HT-bestuur blikken terug op een geslaagde Harlingen Terschelling Roeirace, die afgelopen vrijdag plaatsvond. “Het was een spectaculaire wedstrijd, omdat de wind nog behoorlijk aanwakkerde. Op voorhand leek het niet de zwaarste race te worden, maar naarmate iedereen onderweg was en de wind aantrok naar kracht 4 tot 5, werd het toch behoorlijk pittig”, aldus Dirk. Bij de heren won Grutte Bear uit Joure en in het damesklassement eindigde GIA light uit Bant op de eerste plaats. De Ypke Diesel van Maritieme Academie Harlingen won, net als vorig jaar, de taaiste team trofee.