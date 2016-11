De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > ‘Houtdag’ groot succes

deTerschellingerevenement, natuur, nieuws, Staatsbosbeheer

Samen met gemeente Terschelling en Landschapsbeheer Fryslân organiseerde Staatsbosbeheer – onder leiding van boswachter Hessel Hek – op zondag 13 november een Houtdag. De dag stond in het teken stond van hout in de breedste zin van het woord. Zo waren er excursies, demonstraties en diverse lezingen te volgen.Gastsprekers vertelden over onder- werpen als ‘verantwoord stoken’ en over het beheer van de elzensingels. Het bosbeheer op Terschelling kwam aan bod en vertelde een longarts over de eventuele nadelige effecten van een houtkachel op de omgeving. Ook waren er diverse demonstraties, een wedstrijd kloofbijl-hangen en voorzag wereldkampioen snertkoken Flang een ieder van een heerlijke bak erwtensoep.