Hoorn en Baaiduinen zonder brievenbus?

Vorige week heeft PostNL de aanpassingen bekend gemaakt in het netwerk van brievenbussen in de regio. De reden voor de aanpassing, die in februari zal worden ingevoerd, is gelegen in het feit dat er in Nederland steeds minder brieven worden verstuurd. De herindeling heeft tot gevolg dat de inwoners van Hoorn in de toekomst zullen zijn aangewezen op de brievenbus in Lies (naast Spar Cupido) of in Oosterend op de kruising met de Badweg. Ook de inwoners van Baaiduinen moeten uitwijken, en wel naar Midsland of West Terschelling.