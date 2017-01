Hoog water zorgt voor overlast en ‘container-koorts’

deTerschellingernatuur, nieuws

De storm die op vrijdag over het eiland raasde heeft voor zover bekend geen noemenswaardige schade veroorzaakt. De verhoging van de waterstand, tot 2.58 meter op vrijdagavond, zorgde wel voor de ‘gebruikelijke’ overlast voor het verkeer op de Willem Barentszkade. Doordat de oproep om geen auto’s te parkeren op het parkeerterrein bij de terminal vele malen was gedeeld op de sociale media, stonden er geen auto’s meer op de haven op het moment dat de parkeerplaats onder water kwam te staan. De storm leidde ook tot ‘container-koorts’. Op het strand van Terschelling bleef het echter, in tegenstelling tot op Vlieland, rustig.