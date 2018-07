De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Hilda Lok ook op het strand de snelste

Afgelopen zondagmiddag organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een harddraverij voor paarden, zowel onder het zadel als aangespannen, op het strand van Oosterend, nabij Heartbreakhotel. Op deze prachtige stranddag kwamen 22 deelnemers aan de start, drie aangespannen en de overige onder het zadel. Ze maakten er een mooie wedstrijd van, waarbij in sommige gevallen een ‘kamprit’ uitsluitsel moest geven wie er door ging naar de volgende ronde. Na een nek aan nek finale was Hilda Lok, die vorige maand de St.Jan draverij in de Midslander Oosterburen won met haar paard Sunny, ook op het strand iedereen te snel af.