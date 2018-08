De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Het strand door de ogen van een lifeguard

Tijdens de zomermaanden waken de lifeguards van de KNRM over de veiligheid en het welzijn van de strandbezoekers. In de krant van deze week een uitgebreid verslag van Daphne Messelink uit Groningen, die vanaf 2 juli tot en met 7 augustus als lifeguard actief was op het strand van Terschelling.