Hessel en Tess: “We zijn er klaar voor!”

Over ruim twee weken, op zaterdag 4 februari, is het eindelijk zo ver: het concert van Hessel en Tess in de Ziggo Dome. En om eerlijk te zijn kunnen ze niet wachten: “We hebben er heel veel zin in!” Al geeft Tess toe het ook wel “ontzettend spannend” te vinden. “Ik wil dat iedereen het heel erg leuk gaat vinden. En daar voel ik me verantwoordelijk voor, soms meer dan goed voor mij is.” Aan de voorbereidingen zal het niet liggen, want Hessel en Tess zijn al meer dan een jaar bezig om er een geweldige show van te maken. Bovendien weten ze zich op het podium gesteund door een geweldige, veertien man sterke band en een drietal gasten, Typhoon, Gerson Main en Freez.