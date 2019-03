De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Hessel en Tess live in Ahoy: “Het gaat om eiland-emotie”

Ruim drie jaar na de grote show in Ziggo Dome – en bijna dertig jaar na de eerste grote show van Hessel in Ahoy – staan Hessel en Tess op 14 maart 2020 live in Rotterdam Ahoy. Het belooft weer een groots, feestelijk en verrassend muziekspektakel worden, waarbij uiteraard Terschelling centraal staat. “Na het succesvolle concert in de Ziggo Dome hadden wij beiden het gevoel van: het kan toch niet zo zijn dat het hier ophoudt”, zegt Tess. “We hebben nog veel te veel ideeën en energie.” Bovendien bleek na afloop dat er nogal wat mensen waren die ervan baalden dat ze het concert hadden gemist. Hessel: “Die krijgen nu allemaal een herkansing.”