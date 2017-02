De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Hessel en Tess in de Ziggo Dome: muziekspektakel van hoog niveau

Een strakke regie, een geweldige band, fraaie beelden, bijzondere effecten, swingende gasten en heerlijke nummers, dat waren op zich al genoeg ingrediënten om het optreden van Hessel en Tess afgelopen zaterdag in de Ziggo Dome tot een groot succes te maken.

Maar het overduidelijke plezier dat vader en dochter samen hadden tijdens het concert, gecombineerd met sterke, veelal eigen liedjes in een vlekkeloze uitvoering, maakten het Terschellinger feestje in Amsterdam tot een heerlijke muziekavond die geen moment verveelde.