Met de verbouwing van de winkel in de Torenstraat op West ging voor eigenaar Gerard de Boer een lang gekoesterde wens in vervulling. Door de uitbreiding van de vloeroppervlakte is de winkelvloer dusdanig uitgebreid dat het complete HEMA- assortiment kan worden aangeboden aan het winkelend publiek.