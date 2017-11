De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Grootste gehaakte deken van de wereld

De dames van de Terschellinger afdeling van Vrouwen van Nu ondersteunen het Friese initiatief om de grootste gehaakte deken in Leeuwarden te presenteren als deze stad in 2018 culturele hoofdstad van Europa is. Vorige week maandag kwamen de leden bij elkaar in café-restaurant Zonneweelde in Hoorn. Ze namen de door hen vervaardigde dekens mee, zodat er een tussenbalans kon worden opgemaakt. In de tuin werd de bontgekleurde verzameling uitgehangen voor de groepsfoto.