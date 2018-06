De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > GROKIM-muziekweekend groot succes

Het afgelopen weekend was voor veel Terschellinger muzikanten bijzonder. In het kader van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 kwam een grote groep muzikanten uit de stad Plungė in Litouwen naar Terschelling om hier te spelen.

Vertegenwoordigers van drie orkesten van Plungė en omgeving waren samengevoegd tot één orkest van in totaal 45 muzikanten. Er werden diverse concerten gegeven op het eiland en ook werd een busrit over het eiland gemaakt