De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Gouden echtpaar Henk en Cok Hees

de Terschellingerjubileum, nieuws



Henk en Cok Hees vierden vrijdag 6 april hun ‘gouden’ huwelijk. Vijftig jaar geleden gaven zij elkaar het ja-woord op het gemeentehuis in Delft, ten overstaan van de burgemeester. “Dat was op een zaterdag”, herinnert Cok zich. “Dat weet ik nog, want zaterdag was een ‘deftige’ dag om te trouwen vroeger.” Inmiddels woont het echtpaar alweer zeven jaar in de Westerburen in Midsland. Uiteraard bezocht burgemeester Bert Wassink het stel thuis met een fraai boeket bloemen.