Afgelopen maandag was golfbaan de Groene Ster in Leeuwarden het toneel voor de negende editie van de clubkampioenschappen van Golfclub Terschelling. Totaal 38 leden streden mee in twee categorieën. De omstandigheden waren zwaar: een droge baan, warm weer en een straffe oostelijke wind. Aan het eind van de middag werd duidelijk wie het best met deze omstandigheden kon omgaan en als clubkampioenen konden worden gehuldigd.