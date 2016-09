De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Golf

Onder prachtige weersomstandigheden werd afgelopen zaterdag het Terschellinger Open Golfkampioenschap 2016 gehouden. Deze wedstrijd mag zich verheugen in een groeiend aantal deelnemers. De wedstrijdcommissie had westelijk van strandpaviljoen Heartbreak Hotel bij Oosterend een prachtige 18-holes baan uitgezet in het duingebied en op het strand.