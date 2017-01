Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie Oerol, SET en TOV

deTerschellingernieuws

Afgelopen maandagmiddag was er in restaurant Loods op West voor de eerste keer een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Oerol, TOV en de diverse evenementen van de SET.

De receptie was niet alleen bedoeld voor de organisatoren van de diverse activiteiten, maar had ook als doel om de eilanders te bedanken voor hun medewerking bij alles wat er op het eiland georganiseerd wordt.