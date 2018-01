De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie druk bezocht

de Terschellingernieuws



Voor het tweede jaar werd vorige week dinsdagmiddag een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van TOV, Oerol, VVV, Staatsbosbeheer en de diverse evenementen van de SET georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje en met muziek van de band Coffeedick, kwamen zo’n 200 belangstellenden bij elkaar in Grandcafé het Raadhuis op West. De receptie was niet alleen bedoeld voor de medewerkers, organisatoren en vrijwilligers van de instanties en evenementen, maar had ook als doel om de eilanders te bedanken voor hun samenwerking en betrokkenheid in het afgelopen jaar.