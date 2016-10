De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Gevarieerd najaarsconcert West Aleta Singers

deTerschellingerevenement, nieuws

Vorige week donderdag trakteerden de mannen van het Terschellinger mannenkoor onder leiding van dirigent Sjoerd de Boer het publiek, dat in groten getale naar ET-10 in Midsland-Noord was gekomen, op een gevarieerd concert. Het programma bevatte een mengeling van shanty’s, religieuze en ook klassieke liederen, die onder begeleiding van Marja Blaauw op de piano en Yvonne Werkhoven, Martha van ’t Leven en Boukje Swart op accordeon in een vlot tempo aan de toehoorders werd gepresenteerd.