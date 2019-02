De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Geslaagde brandweeroefening in duingebied

In het duingebied ten noorden van Lies is afgelopen zaterdagmiddag een gebied ter grootte van ongeveer 2,5 hectare ‘beheerst’ in brand gestoken. Het doel hiervan was om te oefenen met nieuwe vormen van natuurbrandbestrijding. De brand werd bestreden volgens het ‘Back-burn principe’, waarbij wordt geprobeerd een grote natuurbrand te stoppen door een kleine strook natuur verderop in brand te steken.

Er waren extra bluswagens vanaf het vasteland gekomen om de brandweerlieden van Midsland en West Terschelling te assisteren. Tientallen brandweermensen stonden tijdens de oefening paraat om in te grijpen als er iets mis zou gaan. De oefening verliep echter prima en alle betrokkenen waren na afloop zeer tevreden.