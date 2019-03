De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Gerrit Bakker vindt eerste kievitsei

de Terschellingernieuws

Op maandagmiddag 11 maart om 16.05 uur meldde Gerrit Bakker in de speciale app van de Vogelwacht Terschelling dat hij in het weiland van Marten Vis ten oosten van de Oosterboutenweg in Formerum een vogelnestje had aangetroffen met daarin een kievitsei. “Maandagochtend vond ik het nestje, echter zonder ei”, vertelt Gerrit. “Toen ik ‘s middags terugkwam, lag er een kievitsei in. Na het aanmelden van mijn vondst kwam de voorzitter van de Vogelwacht Terschelling, Arie Doeksen, naar mij toe. Ook Steven Klijn kwam ter plekke om de echtheid vast te stellen.” Het was voor de 67-jarige Gerrit Bakker in de vijftig jaar dat hij actief is op dit gebied de achtste keer dat hij het eerste kievitsei op Terschelling vond.