Geen kwalificatie voor Marcel Conijn tijdens EK

Marcel Conijn van het Gebben van Venrooy Kawasaki team kende een moeilijk weekend tijdens het Europees Kampioenschap in Frankrijk. In de tijdtraining kwam hij één seconde tekort om zich direct te kwalificeren voor de manches. Tijdens de last chance kon hij moeilijk zijn ritme vinden waardoor hij als 19e over de finish kwam. Ook dit was niet genoeg voor een plek achter het hek in de manches. Marcel was natuurlijk zeer teleurgesteld maar weet waar hij aan moet werken. Volgende week zal hij met opgeheven hoofd aan de start staan tijdens het ONK in Mill.